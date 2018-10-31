Усиление контроля за проведением госзакупок в Прикамье позволило сэкономить около 2 млрд рублей

15:06 | 2.11.2018

На заседании правительства Пермского края подвели предварительные итоги в сфере государственных закупок в 2018 году и обсудили основные задачи по развитию отрасли в следующем году.



По словам губернатора Максима Решетникова, усиление контроля за проведением госзакупок – одна из ключевых задач краевого правительства. Это необходимо для эффективного и прозрачного расходования бюджетных средств.



«В этом году объем государственных закупок в Пермском крае уже превысил 60 млрд рублей, из них 35,7 млрд – региональные закупки, 24,5 млрд – муниципальные. Это на 9 % больше, чем в прошлом году, – отметил Максим Решетников. – Причем региональные закупки проводились уже в новой информационной системе, которую мы выстраивали начиная с прошлого года. Она позволит сделать закупки в крае проще, удобнее, прозрачнее и эффективнее».



Как отметил в своем докладе министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Лев Гершанок, принятые меры позволили только за III квартал текущего года на всех стадиях закупочного процесса сэкономить более 1,8 млрд руб. По итогам года планируется перешагнуть рубеж в 2,2 млрд рублей.



В тройке лидеров по закупкам по-прежнему строительство социальных объектов и дорог. «С 5 до 10 % увеличился объем закупок в сфере образования, охраны окружающей среды, культуры, – привел данные министр. – В текущем году вдвое сократился объем просроченной задолженности учреждений здравоохранения перед бизнесом, возросли объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, среднее количество участников торгов и доля конкурентных закупок».



В частности, доля конкурентных закупок увеличилась на 1,3 % и достигла 86,4 % от общего объема. Важно, что этот показатель ощутимо выше, чем среднероссийский (78 %).



По информации министра, существенную экономию бюджетных средств дала стандартизация закупок – введение каталога товаров, работ, услуг (содержит более 5 тыс. позиций), типизация конкурсной документации, утверждение предельных цен. В этом году экономия бюджетных учреждений региона за счет стандартизации и единообразия составила порядка 20 млн рублей.



Еще одним инструментом в повышении эффективности проведения госзакупок стала экспертиза начальных цен закупок. До объявления закупки экспертами проверяется техническое задание, анализируется рынок закупки, а также проводится оценка ранее заключенных контрактов по подобным товарам и услугам. Предполагается сэкономить до конца года еще порядка 0,5 млрд рублей.



Кроме того, в регионе растет популярность совместных закупок для нужд госучреждений. Сейчас с помощью этого инструмента уже закуплены поставка лекарственных средств, оказание охранных услуг в школах и проведение комплексных кадастровых работ. Накануне 5 медучреждений Прикамья объявили совместный аукцион на техобслуживание медтехники.



Среди основных целей на следующий год министр обозначил автоматизацию закупочного процесса в муниципалитетах, повышение качества закупочной документации, расширение доступа поставщиков к участию в торгах, а также внешнюю экспертизу приемки товаров, работ и услуг.