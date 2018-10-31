Пермские ЗАГСы поменяют график работы на выходные

12:47 | 2.11.2018

В понедельник, 5 ноября, отделы ЗАГС работать не будут. Кроме того, вторник также станет выходным днем для двух отделов ЗАГС – Дзержинского и Кировского, которые будут работать в субботу, 3 ноября.



В воскресенье, 4 ноября, отмечается День народного единства. Этот праздник является выходным днем. В 2018 году он приходится на воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник, 5 ноября.



В субботу, 3 ноября, по своему обычному графику будут работать два отдела управления ЗАГС администрации Перми – Дзержинский и Кировский. Прием граждан они будут проводить с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:30. Согласно графику, выходные для этих двух отделов – воскресенье и понедельник, поэтому в связи с ноябрьскими праздниками выходной для них переносится с понедельника на вторник.



- Таким образом, выходными днями для Дзержинского и Кировского отделов станут 4, 5 и 6 ноября, для остальных отделов – 3, 4 и 5 ноября, - пояснили в управлении ЗАГС администрации Перми.