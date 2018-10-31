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12:34 | 2.11.2018
Цифровой трансформацией Прикамья займутся отраслевые кураторы
Ключевым вопросом совета стало утверждение института CDO (Chief Digital Officer). Предполагается, что 11 отраслей госуправления будут курировать директора по цифровой трансформации. Цифровизация бизнес-процессов позволит повысить доступность получения государственных и муниципальных услуг населением в здравоохранении, образовании, транспорте и других отраслях.
Как отметил глава региона Максим Решетников, для цифровой трансформации региона нужны квалифицированные кадры. «Чтобы двигаться дальше, нам нужны профессионалы – люди, которые способны мыслить новыми категориями, готовы перестраивать бизнес-процессы и продвигать новую идеологию управления. Поэтому мы вводим институт CDO – ответственных в крае за цифровую трансформацию», – подчеркнул Максим Решетников.
По итогам голосования совета кураторами отраслей госуправления утверждены 7 экспертов, представляющие профильные министерства и сферы бизнеса. Список CDO опубликован по ссылке: permkrai.ru/documents/prezentatsii/Список CDO по цифровизации региона.doc.
Кроме того, на совете обсудили приоритетные проекты развития цифровой экономики. Их представил советник губернатора Пермского края по вопросам IT Павел Шевыров. По его словам, в крае реализуются пять приоритетных направлений цифровой экономики: развитие телекоммуникационной инфраструктуры, подготовка кадров, цифровизация производства, оцифровка государственного управления и внедрение умных сервисов. «Ожидаемый эффект от проекта «Умное освещение» позволит сократить энергопотребление на 40–50 %. Среди проектов также реализация сервиса «Умный квартал» в микрорайоне Любимов в Березниках, в Новых Лядях и в микрорайоне Краснова в Перми», – отметил Павел Шевыров. Всего было представлено 30 проектов цифровой трансформации всех отраслей, в 2018 году начата реализация 18 из них.
Напомним, Координационный совет по развитию цифровой экономики был создан по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Соответствующее распоряжение было подписано главой региона 4 июля 2018 года по итогам заседания краевого правительства.
В состав Координационного совета вошли представители исполнительной и законодательной власти, промышленности, IT-сектора, науки и образования. Члены совета включены в постоянный процесс обсуждения и координации проектов. Основная задача совета – реализация проектов цифровой трансформации и решение проблем региона по внедрению передовых цифровых технологий.
Отметим, на заседании Координационного совета присутствовал представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, который высоко оценил уровень цифровизации Пермского края.
© «Вечерние Ведомости»
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