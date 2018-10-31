В Перми заработает новый четырехсторонний перекресток

11:49 | 2.11.2018

В Перми обустроили дорогу на улице Максима Горького на участке от улицы Революции до улицы Швецова. Запустить движение транспорта на этом участке планируется вечером 2 ноября.



Администрация города реализует локальные проекты по восстановлению связности секций улиц. Улица Максима Горького прерывалась на пересечении с улицей Революции и продолжалась после пересечения с улицей Швецова.



– Не всегда при проектировке улиц в прежние годы учитывалась их связность. Это вызвано тем, что потоки транспорта в те периоды были значительно спокойнее. Поэтому администрация Перми регулярно реализует проекты по восстановлению связности секций улиц. Это и расширение участков улицы, и изменение самой организации движения, благодаря чему автомобилистам становится удобнее и быстрее их проезжать, – отмечает Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».



Как отметили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, при согласовании строительства жилого комплекса по улице Революции, 22, были выданы технические условия, в рамках которых застройщику необходимо было выполнить обустройство улицы Максима Горького от улицы Революции до улицы Швецова. Это позволило повысить связность улиц, сократить время в пути и повысить надежность и быстроту ориентации для пешеходов и автомобилистов.