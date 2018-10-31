В выходные в Перми будет снег и дождь

11:48 | 2.11.2018

Сейчас в столице Прикамья 1 градус, пасмурно. Сегодня, 2 ноября, днем в Перми будет до 3 °C, дождь; ночью – около 1 °C.



Положительная температура сохранится и в выходные. Завтра днем – до 3 °C, возможен и снег, и дождь. В воскресенье столбик термометра покажет 2 °C, ожидается снегопад. Снег будет и в понедельник, 5 ноября, температура воздуха днем – около 2 °C. В ночь на вторник столбик термометра опустится ниже нуля.