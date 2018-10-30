Пермяки выбрали будущий облик фонтанов на Сибирской

18:13 | 1.11.2018

Открытое голосование за выбор внешнего облика и конфигурации фонтанов на бульваре им. Советской Армии на улице Сибирской было размещено на сайте администрации Перми.



Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, наибольшее количество голосов получил вариант №1 (768 голосов) – продольный фонтан с круглыми чашами у оснований и типом струи «Тюльпан». В опросе участвовало более 1,2 тысячи человек.

С 15 по 31 октября жителям Перми было предложено выбрать один из четырех вариантов внешнего облика и конфигурации фонтанов на бульваре им. Советской Армии по улице Сибирской от улицы Революции до улицы Белинского.



Администрация Перми планирует к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне провести капитальный ремонт бульвара и восстановить оба фонтана. В настоящее время работает только один из них. На основании эскиза, выбранного в ходе голосования, до конца 2018 года планируется разработать проект капитального ремонта бульвара им. Советской Армии.