В Перми состоится второй этап краевого кубка по фигурному катанию

18:09 | 1.11.2018

2-4 ноября на ледовой арене спортивного комплекса им. Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а) состоится второй этап кубка Пермского края по фигурному катанию на коньках.



В соревнованиях примут участие 250 сильнейших спортсменов из Екатеринбурга, Ижевска, Кирова, Омска, Заинска, Кургана. Пермь представят воспитанники спортивных школ олимпийского резерва «Старт» и «Орленок».



На состязаниях будут продемонстрированы все виды фигурного катания: одиночное — мужское и женское, спортивные пары и танцы на льду. Фигуристы покажут сложнейшие элементы и прыжки.