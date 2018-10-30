В рамках проекта «Новая поликлиника» проведен ремонт Суксунской ЦРБ

18:04 | 1.11.2018

В Пермском крае продолжается реализация проекта «Новая поликлиника». В Суксунской больнице завершился ремонт кровли стационара, ведутся работы по замене кровли здания поликлиники, произведен внутренний ремонт здания. Отремонтированы и улучшены зоны регистрации, приема и ожидания, гардероб, появилась простая и удобная навигация, новая мебель.



Всего в 2018 году предполагается отремонтировать 264 объекта здравоохранения. На это направлено более 557 млн рублей. Как ранее обозначал глава региона Максим Решетников, подобных по масштабу работ в крае не было давно, и они принесли свой результат.



«С прошлого года взялись за важную работу – приводим в порядок наши больницы и поликлиники, которые, зачастую, десятилетиями не видели ремонтов, — пояснил губернатор. — За это время мы добились изменений в поликлиническом звене. В целом у нас погашены долги медицинских учреждений, улучшена доступность участковых врачей, в этом году практически полностью закончим модернизацию зон регистратур и ожидания. Приведем наши поликлиники во многом к новому виду, который достоин жителей края. Теперь задача – повысить качество работы врачей, качество медицинской помощи», — отметил он.



В минздраве края отмечают, что повышать качество и доступность оказания медицинской помощи необходимо во всех территориях региона. В Суксунском районе, благодаря объединению медучреждений в единое юридическое лицо, удалось объединить и ресурсы учреждений, заняться проведением ремонтов, приступить к решению вопросов с доступностью медицинской помощи и наладить «электронное здравоохранение», отмечает и.о. главного врача Суксунской ЦРБ Сергей Дубовик.



«Здесь стало красивее, лучше, чище и светлей. Довольны все — и пациенты, и врачи. Улучшена материально-техническая база, значительно удалось сократить очереди. Записаться к необходимому специалисту возможно и через интернет. Если же сделать это по каким-либо причинам не получилось, то и в самой поликлинике окажут всю необходимую помощь», — отмечает он.



Отметим, в прошлом году в рамках проекта «Новая поликлиника» в Пермском крае отремонтированы зоны регистрации и приема в 22 поликлиниках (модернизированы зоны приема/регистрации, ожидания, гардеробы, туалеты, закуплена мебель, удобная для пациентов, инфоматы). В 2018 году за счет средств краевого бюджета, фонда ОМС и средств резервного фонда президента РФ будет отремонтировано 264 объекта в 75 учреждениях края. В 2019 году минздравом планируется привести в порядок следующее звено медицинской помощи – стационары.