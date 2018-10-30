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Пермь: новости дня


15:58 | 1.11.2018

Пять медучреждений Прикамья объявили совместный аукцион на техобслуживание медтехники

Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края (организатор) объявлен совместный электронный аукцион на техническое обслуживание медицинской техники.

Услугу на 36 месяцев готовы закупить 5 учреждений здравоохранения Пермского края: Пермская центральная районная больница, Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье, Клиническая медико-санитарная часть № 1, Городская больница г. Соликамск, Краснокамская городская больница.

Подрядной организации предлагается следить за состоянием компьютерных томографов марки SOMATOM EMOTION 16. Общая сумма контракта составляет более 72 млн руб. Подведение итогов аукциона назначено на 22 ноября 2018 года.

В начале октября губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил важность содержания медицинского оборудования на высоком уровне. «Важно следить за состоянием техники и своевременно проводить техобслуживание. Мы можем покупать сколько угодно новой аппаратуры, но использовать нужно бережно, следить за состоянием, вовремя проводить ремонты, не затягивать их. От этого оборудования зависят жизни наших земляков», – подчеркнул губернатор.

Отметим, это не первая совместная закупка, организованная на территории региона. Так, в августе на портале региональной информационной системы (РИС) размещена информация о проведении аукциона. О совместной закупке договорились Пермская краевая клиническая больница и Клиническая медсанчасть № 1. Учреждения нуждаются в поставщике иммуноглобулина.

Предполагается, что совместные закупки для нужд госучреждений позволят экономить сотни миллионов рублей в год.

© «Вечерние Ведомости»

 


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