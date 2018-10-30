Пермь: новости дня
15:58 | 1.11.2018
Пять медучреждений Прикамья объявили совместный аукцион на техобслуживание медтехники
Услугу на 36 месяцев готовы закупить 5 учреждений здравоохранения Пермского края: Пермская центральная районная больница, Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье, Клиническая медико-санитарная часть № 1, Городская больница г. Соликамск, Краснокамская городская больница.
Подрядной организации предлагается следить за состоянием компьютерных томографов марки SOMATOM EMOTION 16. Общая сумма контракта составляет более 72 млн руб. Подведение итогов аукциона назначено на 22 ноября 2018 года.
В начале октября губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил важность содержания медицинского оборудования на высоком уровне. «Важно следить за состоянием техники и своевременно проводить техобслуживание. Мы можем покупать сколько угодно новой аппаратуры, но использовать нужно бережно, следить за состоянием, вовремя проводить ремонты, не затягивать их. От этого оборудования зависят жизни наших земляков», – подчеркнул губернатор.
Отметим, это не первая совместная закупка, организованная на территории региона. Так, в августе на портале региональной информационной системы (РИС) размещена информация о проведении аукциона. О совместной закупке договорились Пермская краевая клиническая больница и Клиническая медсанчасть № 1. Учреждения нуждаются в поставщике иммуноглобулина.
Предполагается, что совместные закупки для нужд госучреждений позволят экономить сотни миллионов рублей в год.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:13 | 1.11.2018
Пермяки выбрали будущий облик фонтанов на Сибирской
18:09 | 1.11.2018
В Перми состоится второй этап краевого кубка по фигурному катанию
18:04 | 1.11.2018
В рамках проекта «Новая поликлиника» проведен ремонт Суксунской ЦРБ
17:46 | 1.11.2018
В Каменске-Уральском по факту схода вагонов с рельсов проводится доследственная проверка
17:20 | 1.11.2018
Жительница Кургана напала с «розочкой» на охранника магазина после замечания о собаке. Дама получила срок
17:19 | 1.11.2018
В колонию Новой Ляли пытались передать 15 сотовых телефонов
17:19 | 1.11.2018
Коллапс на строительном рынке: продажа нового жилья в Свердловской области практически полностью остановлена
17:00 | 1.11.2018
Первое заседание ЗакСО по бюджету на 2019 год состоится 13 ноября
16:50 | 1.11.2018
Прокуратура Кургана объявила предостережение мэрии и «Водному союзу» из-за остановки «Арбинки»
16:37 | 1.11.2018
Заменил на купюры «банка приколов»: в Богдановиче подросток украл у пенсионерки 60 тысяч рублей
16:13 | 1.11.2018
На Урале оштрафовали конкурсного управляющего предприятия-банкрота
15:58 | 1.11.2018
Пять медучреждений Прикамья объявили совместный аукцион на техобслуживание медтехники
15:48 | 1.11.2018
Ожидается снег и ледяной дождь: дорожники призывают уральцев к предельной внимательности
15:36 | 1.11.2018
В Екатеринбурге запустят горячую линию такси и каршеринга
15:04 | 1.11.2018
В Екатеринбурге асфальтируют улицы, несмотря на снегопады
14:25 | 1.11.2018
Дисквалифицирован гендиректор пермской УК «Этажи»
14:25 | 1.11.2018
«Екатеринбург Арену» могут переименовать за 50 млн рублей
14:16 | 1.11.2018
В бюджете Перми на три года увеличен объем инвестиций
13:56 | 1.11.2018
Мэрия Екатеринбурга: в уборке снега задействовано 158 единиц техники
13:26 | 1.11.2018
В Свердловской области 110 отелей поборются за «Уральскую звезду»
13:21 | 1.11.2018
В пермском сквере Землячки появилось видеонаблюдение и Wi-Fi
13:16 | 1.11.2018
Объявлен конкурс на проектирование Первого Пермского микрорайона для дальнейшей достройки
12:43 | 1.11.2018
Пермские землепользователи теперь могут управлять своими платежами
12:40 | 1.11.2018
Шумков назначил нового руководителя Департамента образования и науки Курганской области
12:11 | 1.11.2018
Пострадавшие в Керчи студенты приедут на Урал для реабилитации
11:55 | 1.11.2018
При переходе на цифровое вещание ветеранам и пенсионерам будет оказана социальная поддержка
11:51 | 1.11.2018
Переулок Шаронова в Екатеринбурге будет закрыт до 18 ноября
11:20 | 1.11.2018
Курганские ветеринары спасли кота, проглотившего крестик
11:18 | 1.11.2018
Подросток из Алапаевска объявлен в федеральный розыск
10:57 | 1.11.2018
За смерть 10-летнего мальчика в ДТП на Урале водитель приговорён к двум с половиной годам колонии-поселения
10:38 | 1.11.2018
«Состряпал костюм из подручных средств»: космонавт из Екатеринбурга отпраздновал Хеллоуин на МКС
09:52 | 1.11.2018
Прокуратура проверит наличие отопления в домах посёлка Студенческого
09:15 | 1.11.2018
ФК «Урал» вышел в 1/4 финала Олимп-Кубка России
22:11 | 31.10.2018
«Автомобилист» одержал пятую победу подряд в матче с «Йокеритом»
21:54 | 31.10.2018
У Дворца молодёжи в Екатеринбурге появится новый минималистичный логотип