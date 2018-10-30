ОАО «РЖД» готово инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры Прикамья

15:49 | 1.11.2018

1 ноября состоялось подписание соглашения между Пермским краем и ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2019–2021 годы. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов.



Стратегический документ направлен на реализацию крупных инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры. Как отметил губернатор, конечная цель совместных проектов края и РЖД – повышение транспортной доступности для населения Прикамья, а также развитие системы грузоперевозок для промпредприятий.



«В перспективе у нас много планов, в том числе строительство вокзала на Перми II, ТПУ «Мотовилиха» и детской железной дороги, по которой планируем начать проектирование уже в следующем году, – подчеркнул глава региона. – Для развития региона также важен вопрос, связанный с повышением его экономического потенциала. Начинается масштабная реконструкция железнодорожного участка Пермь – Соликамск для вывоза продукции с новых месторождений, уже проектируется северный железнодорожный обход Перми. Рассчитываем, что в следующем году начнутся работы по подготовке строительной площадки».



По словам Алексея Миронова, подписанное сегодня соглашение подтверждает огромное желание региона к дальнейшему развитию. «Этому будет способствовать реализация озвученных проектов. Сейчас предприятия Пермского края перевозят по железной дороге порядка 44,5 млн тонн грузов в год. Это достойный показатель, но он будет прирастать в будущем. Большие перспективы по развитию лесной промышленности и минеральных удобрений. Мы понимаем, что для более интенсивного развития региона железная дорога тоже должна развиваться», – заявил начальник СвЖД.



Отметим, Пермский край и ОАО «РЖД» связывают долголетние конструктивные отношения, направленные на социально-экономическое развитие региона, максимальное удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, а предприятий – в транспортно-логистическом обслуживании.