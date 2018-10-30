Дисквалифицирован гендиректор пермской УК «Этажи»

14:25 | 1.11.2018

Суд дисквалифицировал генерального директора ООО «УК «Этажи» Наталью Крючкову за воспрепятствование законной деятельности ИГЖН.



26 сентября 2018 года постановлением мирового судьи Мотовилихинского района города Перми генеральный директор ООО «УК «Этажи» Крючкова Наталья признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев.



Основанием для ее дисквалификации явилось привлечение к ответственности за воспрепятствование законной деятельности Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, повлекшее за собой невозможность проведения проверки по управлению многоквартирным домом № 53 по бульвару Гагарина в городе Перми, а именно непредставление документов, подтверждающих организацию вывоза отходов и графика удаления отходов.



Ранее Крючкова уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности инспекции, повлекшее за собой невозможность проведения проверки, общество систематически не представляло документы, необходимые для проведения надзорных мероприятий.



Кроме того, стоит отметить, что со стороны общества систематически допускаются нарушения лицензионных требований в сфере управления многоквартирными домами, а также допускается несвоевременное исполнение предписаний.



Судебный акт в законную силу пока не вступил.



По словам начальника ИГЖН Александра Евсюкова, за 2018 год в Пермском крае мера дисквалификации в отношении недобросовестных директоров управляющих организаций применена 33 раза.