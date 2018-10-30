В бюджете Перми на три года увеличен объем инвестиций

14:16 | 1.11.2018

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел семинар, посвященный проекту бюджета города на 2019-2021 годы. Совместно с депутатами гордумы обсуждались основные параметры бюджета на трехлетку. Основные приоритеты останутся прежними – это сфера образования, строительство дорог, расселение аварийного жилья, благоустройство и транспортное обслуживание.



В так называемом «нулевом чтении» приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, председатель Контрольно-счетной палаты города Мария Батуева, депутаты, представители администрации города.



Дмитрий Самойлов обозначил основные подходы к формированию бюджета города на 2019-2021 годы: обеспечение сбалансированности бюджета, сохранение его социальной направленности, гарантированное исполнение действующих расходных обязательств и дополнительно принятых социальных обязательств. Приоритетными направлениями в социальной сфере станут строительство и реконструкция школ, строительство детских садов и спортивных объектов. Кроме того, дополнительно планируется привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на реализацию национальных проектов: переселения граждан из аварийного жилья, строительства детских садов и школ, ремонт дорог. Также бюджетный цикл во многом направлен на реализацию проектов к 300-летию Перми.



Проект бюджета города готовился в логике послания губернатора края Максима Решетникова Законодательному собранию и бюджетной политики правительства края.



- Благодаря нашей совместной планомерной работе с депутатским корпусом, краевым правительством, получая очень серьезное софинансирование по федеральным проектам и программам, мы сегодня выходим на те цифры, которые несколько лет назад казались фантастическими по бюджету развития. В следующую трехлетку администрация Перми сохранит участие в федеральных проектах по ремонту дворов, дорог, общественных пространств. Ключевой момент – это увеличение инвестиционной составляющей, она доведена до 20%, - отметил глава города.



Проект городского бюджета на 2019-2021 годы сформирован на основе 19 муниципальных программ. Особенностью нового цикла является увеличение периода реализации муниципальных программ до 5 лет с одновременным укрупнением (количество программ сокращено с 25 в 2018 году до 19 в 2019 году). Пятилетний цикл муниципальных программ послужит основным механизмом реализации мероприятий к 300-летию города.



Доходы в 2019 году запланированы в объеме 27 583 млн рублей, расходы в 2019 году составляют 27 955 млн рублей. Параметры по доходной и расходной части в последующие два года составят: в 2020 году – 28 889 млн рублей, в 2021 году – 28 534 млн рублей, расходная часть в 2020 году – 29 314 млн рублей, в 2021 году – 28 909 млн рублей. По предварительным проектировкам в новом бюджетном цикле планируется небольшой дефицит бюджета города – около 2,5% от объема собственных доходов. Он обусловлен ростом расходов капитального характера, которые планируется направить на реализацию мероприятий по строительству социальных объектов, дорог, расселение аварийного жилья, работы по благоустройству города.



Председатель гордумы Перми Юрий Уткин отметил, что 19 муниципальных программ, на основе которых сформирован бюджет, позволяют исполнить большую долю наказов избирателей.



- Сегодня по уже сложившейся традиции мы обсудили главный финансовый документ города Перми на ближайшие три года. В представленном проекте бюджета обозначены основные характеристики бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы, приоритетные направления муниципальных программ и ключевые объекты строительства и ремонта муниципального имущества, - отметил Юрий Уткин.



Новые объемы расселения аварийного жилья – еще один ключевой проект в бюджете города. Уже в этом году администрации Перми серьезную поддержку оказал бюджет Пермского края, в следующем году и на ближайшую трехлетку – эта тема также является приоритетной в краевом бюджете. В последние годы администрация города инвестирует в эту сферу до 1 млрд рублей, расселяя 25 тысяч кв. метров аварийного жилья, примерно 2,5 тысячи человек. В планах – в ближайшую трехлетку выйти на показатель, минимум в два раза превышающий этот уровень.



В новом трехлетнем периоде планируется сохранить подход по увеличению инвестиционных расходов. На три года объем бюджетных инвестиций запланирован в размере 14 067 млн рублей. Так, инвестиционные расходы составят в 2019 году 4 781 млн рублей, в 2020 году достигнут планки в 5 368 млн рублей, в 2021 году – 3 917 млн рублей.



Планируется начать строительство нового корпуса школы №93 на 400 мест, капитальный ремонт основного корпуса этого учебного заведения, а также строительство детского сада по улице Плеханова, 63. Капитальный ремонт со следующего учебного года запланирован также и в школе №22 (ПСД уже разработана). В бюджете предусмотрено выделение средств на реконструкцию здания ТЮЗа, строительство нового спортобъекта на улице Веденеева.



В проекте бюджета предусмотрен поэтапный переход на новую транспортную модель в городе, которая направлена на улучшение качества обслуживания пассажиров, прежде всего, повышение безопасности поездок на общественном транспорте, обновление подвижного состава при 50-процентном софинансировании краевого бюджета, развитие трамвайной сети.



В сфере развития инфраструктуры планируется продолжить переселение жителей аварийного жилищного фонда, строительство и реконструкцию дорог с привлечением средств краевого дорожного фонда, благоустройство дворовых территорий в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Из важных дорожных объектов можно назвать реконструкцию улиц Карпинского, Революции, реконструкцию трамвайных путей по улице Крупской от улицы Уральской до площади Дружбы и по улице Уральской в сторону площади 1905 года. Глава города сообщил, что запланированы продолжение ремонта улицы Героев Хасана – от улицы Васильева до Хлебозаводской, реконструкция улицы Маршала Жукова и капитальный ремонт улицы Краснополянской.



К 300-летию Перми комплексное преобразование ждет главные улицы Перми – Комсомольский проспект, Ленина, Петропавловскую. Компросу по сути будет возвращен исторический облик.



В ходе семинара депутаты гордумы задали вопросы, касающиеся благоустройства парков и скверов, поступления средств федерального бюджета, стратегии социально-экономического развития города, развития доступной городской среды для маломобильных групп населения. На все вопросы были представлены подробные ответы.



Напомним, 19 октября Дмитрий Самойлов направил в Пермскую городскую Думу проект бюджета города на 2019-2021 годы. Публичные слушания по проекту бюджета города пройдут 7 ноября в 18:00 в администрации Перми по адресу: улица Ленина, 23. Дальнейшее обсуждение проекта бюджета будет происходить в рамках рассмотрения документа в первом чтении на ноябрьском пленарном заседании, в декабре – на окончательном.