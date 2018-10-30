В пермском сквере Землячки появилось видеонаблюдение и Wi-Fi

13:21 | 1.11.2018

Благоустройство мест отдыха в разных районах Перми – одно из важных направлений работы городских властей. Скверы и парки становятся более удобными для горожан всех возрастов: в них появляются детские и спортивные площадки, зоны отдыха, обновляются пешеходные дорожки, скамьи, урны. Ремонт объектов проходит как в центре города, так и в отдаленных районах.



В этом году благоустроены 15 скверов. На многих объектах работы уже завершены – сквер Авиаторов, бульвар им. Братьев Игнатовых, в сквере по улице Худанина, в сквере «Аллея Памяти» по улице Екатерининской и в сквере по улице Мира в поселке Новые Ляды, в сквере им. Мичурина. В таких темпах город планирует работать и дальше. В период 2019–2023 годов планируется благоустроить парк культуры и отдыха «Балатово», бульвар им. Советской Армии на улице Сибирской, сквер им. Субботина на улице Чкалова, Комсомольский проспект от улицы Монастырской до проходных завода АО «Пермские моторы» и другие объекты.



Завершается ремонт и в сквере им. Розалии Землячки. В сквере высажено 493 саженца деревьев и столько же кустарников ценных пород – яблони, ивы, клены остролистные и Гиннала, рябины, груши, ели колючие, сирень, гортензия, кизильник и другие.



– Городским паркам и скверам не только возвращается исторический облик, но и добавляются современные детали – спортивные, детские площадки, подсветка фонтанов, Wi-Fi. Так парк становится местом, где восстанавливается связь поколений. В ближайшее время необходимо продумать новогоднее оформление – и в декабре установить ледовый городок и елку, – отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.



В сквере им. Землячки отремонтирован фонтан, который не работал более 15 лет. Здесь была сделана новая гидроизоляция, обустроено дно фонтана, отремонтирована центральная чаша, отреставрированы барельефы львов и установлены новые форсунки. Кроме того, проложены инженерные коммуникации, смонтированы новые фонари, оборудовано видеонаблюдение и бесплатный Wi-Fi, новые лавочки и урны, устроены тротуары и площадки. Всего в сквере оборудовано три площадки: танцевальная, детская со спортивно-игровым оборудованием (горки, лазалки, лестницы) и площадка для отдыха, где жители смогут гулять с детьми и любоваться фонтаном.



До 1 декабря подрядная организация установит ограждения по периметру сквера, которые выполнены из современных полимерных материалов по эскизам старого чугунного ограждения. До конца декабря в сквере появится новогоднее оформление, елка и ледовый городок, которые позволят наполнить сквер праздничным настроением и жизнью. Также необходимо будет продумать событийную линейку.



В выездном мероприятии, посвященном благоустройству сквера им. Розалии Землячки, приняли участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации Алексей Бурнашов и Игорь Сапко, депутаты Пермской городской Думы, а также представители городской и районной администраций.