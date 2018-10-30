Пермь: новости дня
13:16 | 1.11.2018
Объявлен конкурс на проектирование Первого Пермского микрорайона для дальнейшей достройки
В течение 7 месяцев с момента заключения контракта будут выполнены все проектные работы, а также пройдена экспертиза проекта, после чего начнется достройка объекта. В октябре на объекты Первого Пермского были зарегистрированы права собственности за ЖСК – необходимое условие для предоставления мер краевой поддержки.
Ранее губернатор отмечал, что в регионе уделяется много внимания людям, ставшим жертвами недобросовестных застройщиков. «На конкретных примерах видим, что региональный закон, который был первым в стране, работает. Меньше чем за год один из объектов на ул. Челюскинцев уже вошел в стройку, еще по одному объекту на ул. Толмачева идет проектирование. Всего по этому механизму выходят на достройку 5 объектов», – обозначил губернатор.
На сегодня с АО ПАИЖК заключены соглашения с тремя ЖСК – это объекты на ул. Челюскинцев, 23, ул. Толмачева, 16, и Первый Пермский микрорайон.
Так, на ул. Челюскинцев, 23, уже ведутся строительные работы. «Проблемный» дом планируется сдать летом 2019 года. Завершается проектирование объекта по адресу ул. Толмачева, 15. Предполагается, что до конца года будет получено положительное заключение экспертизы на проект и заключение о достоверности сметной стоимости строительства. В первом квартале 2019 года должна начаться стройка.
Еще по двум проблемным объектам до конца года участниками строительства планируется создание ЖСК. Это дома на проспекте Декабристов, 97, в Перми и на ул. Кедровой, 18, в с. Култаево. Достройка этих объектов также планируется с использованием региональных мер поддержки.
По информации регионального минстроя, сегодня в Пермском крае остается 11 проблемных объектов. В официальном реестре пострадавших граждан состоит 601 человек.
Напомним, в 2017 году правительством региона были разработаны и приняты региональные правовые акты, которыми закреплен единый механизм завершения строительства «проблемных» домов. Данный механизм включает в себя как меры по достройке проблемных объектов, так и меры государственной финансовой поддержки «обманутых дольщиков». 1 января 2018 года был принят региональный закон, которым предусмотрено предоставление субсидий гражданам на уплату целевого взноса по достройке объекта. Право на получение субсидии установлено 15 категориям граждан.
© «Вечерние Ведомости»
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