Пермские землепользователи теперь могут управлять своими платежами

12:43 | 1.11.2018

В личном кабинете землепользователя появились новые функции. Теперь арендаторы могут самостоятельно сформировать отчет и получить подробную информацию о расчетах стоимости за пользование земельными участками.



Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, у зарегистрированных пользователей личного кабинета появилась возможность управлять своими платежами и отслеживать их историю. Благодаря сервису они могут самостоятельно формировать отчетность за определенный период по договорам аренды, соглашениям об установлении сервитута, а также договорам купли-продажи и перераспределения земельных участков. При формировании такого отчета сервис предоставляет актуальную информацию о произведенных платежах и начисленных суммах. Кроме того, по договорам аренды земельных участков можно увидеть сумму начисленных пеней (если они есть) на запрашиваемую дату.



Для тех, кто хочет более детально разобраться в собственных платежах, в личном кабинете появилась функция формирования подробной информации о расчетах стоимости за пользование земельными участками. Данная информация содержит ссылки на нормативные документы, в соответствии с которыми было произведено начисление.



Наряду с новыми возможностями пермским землепользователям доступны все прежние функции личного кабинета, в частности быстрый платеж за пользование земельными участками. Его можно совершить, распечатав квитанцию с QR-кодом и универсальным идентификатором начислений (УИН) или заплатив сразу – через портал госуслуг, к которому «привязан» личный кабинет.



– Как и обещали, мы расширяем возможности личного кабинета, и теперь пермские землепользователи могут еще больше информации получать в режиме онлайн. Кроме того, улучшая сервис, мы создаем более комфортные условия для совершения земельных платежей, – прокомментировала Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений.



Напомним, личный кабинет землепользователя расположен на городском публичном портале ИСОГД isogd.gorodperm.ru. С дополнительной информацией по регистрации в личном кабинете можно ознакомиться здесь: gorodperm.ru/actions/property/gor_zemli/kabinet. Получить консультацию по всем вопросам, связанным с работой сервиса, можно по телефону 212-30-92.