Житель Прикамья предстанет перед судом за насилие в отношении сотрудника полиции

12:13 | 1.11.2018

В Березниках закончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.



Предварительное следствие установило, что вечером 21 сентября на ул. Юбилейной в Березниках 32-летний нетрезвый мужчина отказался выполнить законные требования сотрудника полиции и пройти в отделение для установления личности. Он нанес полицейскому удар кулаком в грудь, причинив физическую боль.



Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело передано в суд.