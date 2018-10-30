Пациенты пермских поликлиник активно регистрируются на портале госуслуг

12:06 | 1.11.2018

Напомним, с 15 октября посетители четырех медицинских учреждений Перми получили уникальную возможность, не выходя из стен поликлиники, зарегистрироваться на Едином портале госуслуг, подтвердить учетную запись, восстановить доступ к сайту. Регистрацию граждан на ЕГПУ осуществляют сотрудники многофункциональных центров «Мои документы».



– Всего за 10 дней к нашим специалистам за помощью обратились более 150 человек, – рассказали в краевом МФЦ. – Помимо регистрации на портале пациентов поликлиник консультируют по вопросам получения госуслуг в электронном виде, онлайн-записи на прием через сайт k-vrachu.ru.



Стоит отметить, что с 16 октября для того, чтобы воспользоваться возможностью предварительной записи к врачу, вновь зарегистрированным пользователям потребуется регистрация на ЕГПУ (для ранее зарегистрированных все остается по-прежнему). По словам специалистов, запись через портал gosuslugi.ru намного удобнее: результат легче контролировать и уведомления приходят вовремя.



До 15 ноября зарегистрироваться на Едином портале госуслуг и подтвердить учетную запись можно в четырех медучреждениях Перми:



- ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника № 2», ул. Братьев Игнатовых, 3;



- ГБУЗ ПК «Городская поликлиника № 7», г. Пермь ул. Крупской, 57а;



- ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая поликлиника № 6», ул. Петропавловская, 109;



- ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая больница № 3», ул. Екатерининская, 166.



Помимо этого, граждане могут обратиться в любое отделение МФЦ Пермского края. Адреса филиалов можно найти на сайте mfc-perm.ru.