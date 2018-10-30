Именные и губернаторские стипендии получат 2300 студентов вузов Пермского края

11:59 | 1.11.2018

Министерство образования и науки Пермского края подготовило список студентов, которые в 2018/19 учебном году будут получать именные и губернаторские стипендии. На финансовое поощрение могут рассчитывать 2300 студентов вузов Пермского края. Из бюджета края на эти цели предполагается направить 143,75 млн рублей в год.



«В Пермском крае есть все для развития региона: промышленность, ресурсы, но главное, что у нас есть, – умные и перспективные ребята. Становится обидно, когда этот потенциал уезжает из Пермского края. Именно поэтому у нас несколько вариантов поддержки студентов, в том числе стипендии: губернаторские, именные и дополнительные стипендии для студентов, поступивших в пермские вузы на приоритетные направления подготовки», – отмечает министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.



По информации ведомства, дополнительная (губернаторская) стипендия в этом году назначена 2252 человекам. Ежемесячно они будут получать 5750 рублей.



Повышенную дополнительную стипендию назначили 200 первокурсникам с наиболее высокими баллами по результатам вступительных экзаменов, поступившим на приоритетные направления (инженерно-технические, естественно-научные, IT-специальности) и заключившим с предприятиями договоры на трудоустройство. В этом году размер такой стипендии составил 11 500 рублей в месяц.



Кроме того, студентам 4-го курса назначается именная стипендия, составляющая 5750 рублей. В этом году ее получат 48 человек.



По количеству стипендиатов среди вузов лидируют Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ).