При переходе на цифровое вещание ветеранам и пенсионерам будет оказана социальная поддержка

11:55 | 1.11.2018

С января 2019 года в России планируется сокращение аналогового телевизионного вещания и постепенный переход на цифровое вещание. В связи с этим некоторые социально незащищенные категории граждан могут получить компенсацию расходов.



Согласно Указу президента РФ от 24 июня 2009 года с января 2019 года состоится переход на цифровое телевизионное вещание. С 2009 года в Пермском крае построено 55 цифровых телестанций. Всего в России построено порядка 4 тысяч башен. На данный момент в стране создана инфраструктура для ЦТВ.



В связи с переходом на цифровое телевещание предусмотрена компенсация расходов некоторым категориям гражданам, не имеющим цифрового оборудования: до 1000 рублей за приобретение цифровой приставки и антенны на домовладения в зоне покрытия цифрового эфирного телевещания и до 6000 рублей за приобретение ресивера и спутниковой тарелки на домовладения вне зоны покрытия цифрового эфирного телевещания. Важно, что в зоне приема цифрового сигнала возможна только материальная помощь за приобретение оборудования.



Правительство Пермского края оказывает поддержку следующим категориям граждан: участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла (лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны), одиноко проживающим пенсионерам – получателям социальной доплаты к пенсии, пенсионерам – получателям социальной доплаты к пенсии, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп.



Для получения компенсации необходимо обратиться с заявлением в территориальные управления министерства социального развития Пермского края по месту жительства до конца 2018 года. Список адресов по Перми можно посмотреть здесь: gorodperm.ru/upload/news/2018/10/Territorialnyje_upravlenija_Ministerstva_socialnogo_razvitija_Permskogo_kraja_po_gorodu_Permi.docx. Сначала гражданин самостоятельно приобретает цифровую приставку (если он находится в зоне покрытия цифрового вещания) или комплект спутникового оборудования (вне зоны вещания), потом предъявляет в органы соцзащиты заявление на материальную помощь и платежные документы.



В городах с населением свыше 100 тысяч человек аналоговое вещание сохранится. Таким образом, в Перми пока будут работать как цифровое, так и аналоговое телевидение, дата отключения аналогового телевидения пока не определена.



Горячая линия – 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный). Также консультации можно получить в офисах филиалов Пермского краевого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.