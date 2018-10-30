Пассажирами первых рейсов «Ласточки» в Прикамье стали почти 500 человек

11:49 | 1.11.2018

Сегодня, 1 ноября, в Прикамье вышли на маршруты электропоезда «Ласточка». До этого скоростные поезда только тестировали железнодорожную инфраструктуру региона. Пассажирами первого рейса сообщением Кунгур – Пермь стали 208 жителей края, в том числе губернатор Прикамья Максим Решетников, начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов и глава города Перми Дмитрий Самойлов.



Губернатор и начальник СвЖД поздравили первого пассажира «Ласточки». Им стал Владимир Аброськин, ему вручили сертификат на приобретение месячного билета сообщением Пермь – Кунгур – Пермь.



Второй маршрут, Верещагино – Пермь, первым рейсом перевез 256 пассажиров.



Два электропоезда курсируют с сегодняшнего дня по маршрутам Пермь II – Кунгур – Пермь II и Пермь II – Верещагино – Пермь II. Время в пути в одну сторону составляет 1:31 и 1:50 соответственно. Подробное расписание можно посмотреть на сайте «Пермской пригородной компании» ppk59.ru.



Делясь впечатлениями от поездки, губернатор Максим Решетников отметил, что техника современная и это чувствуется сразу. «На данный момент это самый современный подвижной состав. Добились мы получения поездов не просто, но благодаря хорошему отношению со Свердловской железной дорогой и РЖД нам удалось уже сегодня 2 состава отправить в первые рейсы, – отметил глава Прикамья. – Сейчас мы с РЖД еще обсуждаем применение этих же составов и в дневное время, чтобы скоростные поезда курсировали постоянно, а не только в утренние и вечерние часы пик».



Также глава региона обозначил, что в регионе будет продолжена работа по совершенствованию транспортной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено зонам ожидания и транспортной доступности железнодорожных объектов. По словам Максима Решетникова, в этом направлении ведется совместная работа регионального минтранса и СвЖД.



Предполагается, что до конца года пермские «Ласточки» перевезут порядка 300 тысяч пассажиров. «В следующем году мы планируем увеличить пассажиропоток на этих маршрутах на 5 %. Для этого мы дополнительно поработаем над расписанием рейсов, чтобы сделать время прибытия и отправления поездов более комфортным для наших пассажиров», – подчеркнул Алексей Миронов.



Напомним, два электропоезда «Ласточка» поступили в Пермский край на условиях долгосрочной аренды. Это стало возможным благодаря личной договоренности губернатора Максима Решетникова с генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.



«Ласточка» – это скоростной электропоезд, созданный в компании Siemens AG для российских железных дорог на основе платформы Siemens Desiro.



Электропоезд состоит из 5 вагонов, общая длина состава достигает 130 м. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч. При необходимости для перевозки пассажиров в дни пикового спроса «Ласточка» (Desiro RUS) может эксплуатироваться в сдвоенном составе (5+5 вагонов).