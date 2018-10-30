РСТ Пермского края прокомментировала отмену тарифа ООО «ПСК»

17:06 | 31.10.2018

Региональная служба по тарифам Пермского края официально прокомментировала отмену тарифа для населения на тепло для ООО «ПСК» на 2017-2018 гг.



При расчете тарифа на год, согласно разъяснению Федеральной антимонопольной службы, регулирующий орган (РСТ) должен учитывать выпадающие доходы, в том числе документально подтвержденные расходы регулируемой организации по списанию безнадежной дебиторской задолженности (это неплатежи населения и управляющих организаций). Общая сумма дебиторской задолженности у ООО «ПСК» составляет на сегодня порядка 4 млрд рублей, из них невозможная к взысканию задолженность составляет свыше 400 млн руб.



Таким образом, во-первых, РСТ ПК исполнит решение Верховного суда России, который признал недействительными тарифы для населения на тепло для ООО «ПСК» на 2017-2018 гг. и исключит из тарифа статьи затрат, которые суд посчитал необоснованными: 1) транспортные услуги на обслуживание аварийных бригад на сумму 47 млн рублей; 2) затраты на обслуживание call-центра и IT-услуги – 27 млн рублей. Данные затраты в сумме 74 млн руб. составляют 1,2% от общего «веса» тарифа. В среднем в пересчете на одного потребителя общая сумма к взысканию за два года могла бы составить 17 рублей 2 копейки. Во-вторых, РСТ ПК учтет при установлении нового тарифа на тепло для ООО «ПСК» на 2017-2018 гг. выпадающие доходы регулируемой организации, в том числе выпадающие доходы по списанию неплатежей населения и управляющих организаций, невозможных к взысканию, просуженных в судах, а также выпадающие от снижения полезного отпуска в размере порядка 74 млн рублей.



Новый тариф вступит в силу через 10 дней с момента официального опубликования и начнет действовать с момента отмены старого тарифа.