Инициативные жители Прикамья предложили почти 300 проектов, направленных на решение местных вопросов

16:50 | 31.10.2018

Продолжается прием проектов на краевой конкурс инициативного бюджетирования и территориального общественного самоуправления. За две недели конкурсной кампании в министерство территориального развития Пермского края от жителей поступило 296 проектов, направленных на решение местных задач в 2019 году. Из них 219 проектов инициативного бюджетирования, 77 проектов территориального общественного самоуправления (ТОС).



Как поясняют специалисты ведомства, проекты в основном направлены на ремонт наружных сетей водопроводов, обустройство детских игровых и спортивных площадок, благоустройство территорий, а также на ремонт памятников ветеранам Великой Отечественной войны.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что проекты, реализуемые с помощью этих механизмов, помогают решать вопросы местного значения. Жители могут самостоятельно определиться, что для них нужнее сейчас, подготовить проект и контролировать его реализацию.



Напомним, в прошлом году по результатам конкурса победителями признаны 102 проекта инициативного бюджетирования с краевым софинансированием 96,5 млн руб., 68 проектов ТОС с общим объемом субсидирования из бюджета региона 20 млн рублей. Проекты реализованы в этом году.



Прием заявок на конкурс проектов инициативного бюджетирования продлится до 31 октября 2018 года включительно.