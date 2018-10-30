В Перми экстренно приземлился Boeing 777

16:44 | 31.10.2018

Из-за плохого самочувствия пассажира в пермском аэропорту совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший из Благовещенска в Москву.



Boeing 777 приземлился в столице Прикамья в 13.46. Борт уже ожидала бригада скорой помощи, пассажира госпитализировали. Самолет вылетел в Москву в 15.00.