В Пермском крае началась подготовка к окружному Дню Героев Отечества

16:33 | 31.10.2018

Вопросы организации торжеств обсудили в рамках Межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию.



30 октября в ЗАТО Звездный на базе Пермского суворовского военного училища состоялось первое заседание Межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию. Данный совет создан и действует в рамках принятого 2 июня 2018 года регионального закона «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края».



Совет возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников. Первое заседание провел заместитель председателя совета, главный федеральный инспектор Сергей Половников.



Сергей Половников поприветствовал участников заседания от лица полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Он отметил, что полномочный представитель уделяет большое внимание вопросам патриотического воспитания молодежи. На личном контроле Игоря Комарова – проведение окружного Дня Героев Отечества, который состоится в Перми 6 декабря текущего года. Для участия в торжественных мероприятиях в столицу Прикамья прибудут делегации всех регионов ПФО, в том числе приглашенные герои Отечества и их семьи. Всего ожидается около ста почетных гостей.



В основном докладе особое внимание Сергей Половников уделил вопросам организации в крае системной работы по поддержке различных категорий защитников Отечества и увековечению их памяти в рамках окружного проекта «Герои Отечества». Проект «Герои Отечества» реализуется по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе с 2017 года.



В Пермском крае в рамках данного проекта создан реестр героев Отечества. На сегодняшний день реестр включает 213 героев Советского Союза, 8 героев Российской Федерации, 40 полных кавалеров ордена Славы.



Подведение ежегодных итогов по реализации проекта и награждение победителей приурочены к празднованию Дня Героев Отечества. В частности, определяются лучшие регионы в номинации «Наиболее полное выполнение законодательства в части увековечения памяти защитников Отечества» (с вручением дипломов I, II и III степеней).



Также проект «Герои Отечества» определяет лучшие музеи школ и ссузов регионов ПФО в номинации «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитника (защитников) Отечества и совершенных ими подвигов». В этой номинации победители награждаются дипломами, памятными знаками и сертификатами на приобретение оборудования на 100 тыс. руб., 2-е место – 70 тыс. руб. и 3-е – 50 тыс. руб.



Участниками совета было принято решение о необходимости формирования дорожной карты по реализации в крае окружного проекта «Герои Отечества», которая будет предусматривать системную работу по увековечению памяти героев, в том числе приведение в нормативное состояние мест погребения героев, установку мемориальных досок, бюстов, присвоение имен героев улицам, площадям и организациям, а также регулярным спортивным и тематическим мероприятиям.



С докладом о ходе реализации Закона Пермского края «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края» выступил депутат краевого Законодательного собрания Герой России Сергей Яшкин.



О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в регионе, рассказал директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин. В рамках грантовой поддержки на развитие патриотического воспитания в регионе ежегодно выделяется более 19 миллионов рублей.



Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина ознакомила участников встречи с развитием юнармейского движения. Сегодня в ряды Юнармии вступили уже 4 тысячи прикамских школьников.



Благодарственным письмом главного федерального инспектора за большой вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи Сергей Половников наградил бессменного с 1988 года руководителя Юнармейского поста № 1 города Перми Татьяну Смышляеву.



«Спасибо Вам за многолетний плодотворный труд! За воспитанных Вами детей в духе любви к нашей родине, к ее истории, уважения к старшим и добросовестного труда на благо государства!» – поблагодарил Татьяну Александровну главный федеральный инспектор.



Сергей Половников акцентировал внимание на более широком вовлечении школьников и студентов Пермского края в мероприятия, связанные с несением Вахты памяти у памятников и мемориалов павшим героям Отечества. Предложено разработать соответствующий проект на уровне общественной инициативы с перспективой участия в грантовых конкурсах.