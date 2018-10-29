В Перми изменится расписание нескольких автобусов

15:54 | 31.10.2018

С 1 ноября коррективам подвергнется расписание автобусов №3т, №9т, №12т и №52.



Так, для повышения регулярности движения будет скорректировано несколько рейсов автобуса №52 «м/р Парковый – «Олимпиец». В городском департаменте дорог и транспорта поясняют, что 52-й будет ходить чаще в связи с переходом на зимнее расписание.



С 1 ноября также изменится расписание автобусов №3т «10-й микрорайон – Центральный рынок», №9т «Субботино – Верхние Муллы» и №12т «м/р Ива – улица Грачева».



А автобусы №46 и №55 выполнили последние рейсы в этом сезоне и прекращают работу. Сезонные маршруты предполагается возобновить в следующем году.



Подробное расписание доступно на map.gortransperm.ru.