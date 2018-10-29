«Горьковка» приглашает пермяков на встречу с известным художником

13:05 | 31.10.2018

2 ноября в 11:00 Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на творческую встречу с известным художником Хамзой Шариповым. На ней каждый сможет задать вопрос мастеру, познакомиться ближе с техникой «этнического авангарда», получить автограф.



Хамза Маулиханович Шарипов – член союзов художников Республики Татарстан и РФ и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО. Почетный член Международной гуманитарной академии «Европа – Азия». Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан.

Творчество художника представляет собой стиль «этнический авангард», соединяющий традиции национального искусства с опытом мировой художественной культуры. Глубоко самобытное, национальное, прочно базирующееся на народных художественных традициях (вышивка, узорное ткачество, искусство намазлыка), оно связано и с восточным китайско-японским искусством, и западноевропейским модернизмом начала ХХ века. Характерной особенностью картин Хамзы Шарипова является их философское содержание, выраженное в лаконичной форме, с опорой на символику древних архетипических образов и на традиции искусства народного примитива.



Награжден дипломом в номинации «Эксперимент в графике» по итогам выставки-конкурса «Золотая палитра-2007» (Саратов). За успехи в искусстве в 2016 году награжден серебряной медалью Союза художников России. Обладатель второго приза третьей Международной биеннале эмали «Зеркало мира» (Санкт-Петербург, 2017). Выставляется в России и за рубежом.



Встреча состоится в отделе литературы по искусству. Вход свободный, 12+.