Двадцать студентов Пермского университета будут получать именную краевую стипендию

12:02 | 31.10.2018

Студенты, которые показали выдающиеся результаты в учебе и научной работе, в течение года будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 7000 рублей. ПГНИУ лидирует по количеству стипендиатов среди вузов Перми.



Отбор претендентов проводился на конкурсной основе в соответствии с Законом «Об именных стипендиях Пермского края для студентов государственных образовательных организаций высшего образования».



Комиссия выбирала студентов четвертого, пятого курса бакалавриата и магистрантов, которые имеют не более пяти процентов оценок «хорошо» (остальные «отлично») и соответствуют дополнительным критериям конкурсного отбора.



«Именная стипендия – это поддержка талантливых студентов в их стремлении развиваться. В пермских вузах 48 человек получат дополнительную поддержку для самореализации, из них 20 – учатся в нашем университете, а это более 40 процентов от всех стипендиатов. Поздравляю наших студентов, которые вошли в итоговый список, и призываю не останавливаться на достигнутом уровне: в ваших силах развить и приумножить научный потенциал университета», – рассказал Сергей Макаров, проректор по учебной работе ПГНИУ.



Именная стипендия Пермского края назначается в целях поддержки освоения соответствующих образовательных программ для студентов государственных вузов. Информация о конкурсе на получение именной стипендии Пермского края ежегодно размещается на официальном сайте регионального министерства образования и науки.