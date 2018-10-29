В Перми обозначены места строительства новых бассейнов

11:50 | 31.10.2018

Наряду со строящимися социальными объектами – школами, детскими садами, спортивными площадками – в Перми после 20-летнего перерыва возобновилось строительство бассейнов. Два новых объекта появятся в микрорайонах Вышка-2 и Парковый.



Сегодня в Перми существует семь бассейнов разных форм собственности. Еще 11 бассейнов размещены на территории школ и учреждений допобразования, приоритет в посещении которых отдается детям.



Наиболее доступными для обычного населения являются бассейны только в Индустриальном и Свердловском районах города. В остальных районах общедоступные плавательные бассейны до недавнего времени отсутствовали. Нехватка мест для плавания подтверждается проведенными социологическими исследованиями.



– Когда мы спрашиваем людей, какие спортивные объекты им наиболее необходимы, то чаще всего в ответ слышим – бассейны, и это логично с учетом нашего климата, – отмечает глава Перми Дмитрий Самойлов.



Кроме того, более половины опрошенных родителей детей младше 18 лет в качестве предпочитаемого направления в сфере допобразования для детей назвали различные спортивные секции. В частности, плавание заняло лидирующую строчку (11,8 %) по популярности среди видов спорта.



Ситуация начала меняться с прошлого года, когда впервые администрация города выступила заказчиком строительства бассейна.



Так, сегодня ведется подготовка к вводу в эксплуатацию бассейна на улице Сысольской, 10/5, в Кировском районе, а также на улице Транспортной, 7, в Дзержинском районе, который планируется выкупить в муниципальную собственность у компании-застройщика АО «ПЗСП». Оба бассейна должны ввести в эксплуатацию до конца текущего года, а открыть в 2019 году.



Поддерживая логику развития спортивной инфраструктуры, строительство бассейнов будет продолжено и в последующие годы. Дмитрий Самойлов сообщил, что уже определены места строительства двух новых бассейнов в городе. Планируется, что до 2022 года бассейны появятся в Мотовилихе – в микрорайоне Вышка-2 и в Дзержинском районе – на Парковом. Строительство этих объектов было одобрено городской инвесткомиссией.