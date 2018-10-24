В четверг в Перми пройдет прямая телефонная линия по вопросам безопасности в образовательных учреждениях

17:46 | 30.10.2018

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На вопросы горожан будут отвечать начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова, а также депутат Пермской городской Думы Наталья Рослякова.



Отметим, что основное внимание сейчас направлено на работу с детьми. Главными направлениями деятельности школьных психологов и социальных педагогов является раннее выявление семейного и психического неблагополучия, сопровождение семей и их детей, личностная психофизическая коррекция учащихся с высоким риском неблагополучия.



Напомним, что в сеть образовательных учреждений города Перми входят 129 школ, 131 дошкольное учреждение и 18 учреждений дополнительного образования. В настоящее время все школы оснащены современными системами безопасности: турникетами с электронными картами школьника, наружным и внутренним видеонаблюдением, системой контроля доступа, охранной и пожарной сигнализацией. При этом кнопки экстренного вызова в школах выведены на пульт единой диспетчерской службы вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Пермскому краю, планируется, что до конца учебного года на такую же систему перейдут и дошкольные учреждения.



На данный момент ведется работа по закрытию периметра территорий образовательных учреждений от посторонних с установкой на входе магнитных замков. Таким образом, доступ на территорию учебных заведений станет возможным только по школьной карте или предварительной записи. Техническая работа по организации контрольно-пропускного режима уже проведена в школе №135. Для доступа на территорию учебного заведения можно воспользоваться домофоном. В случае тревоги организовано автоматическое открывание всех дверей школы и калиток, что соответствует нормам пожарной безопасности.



Кроме этого, в городе запущен пилотный проект кластера безопасности социальных объектов. В проект вошли школы №55, №111, «Мастерград» и «Мультипарк», а также детские сады №203, №407, «Конструктор успеха» в микрорайонах Пролетарский, Железнодорожный и Акуловский. Охранные услуги здесь оказываются одним лицензированным частным охранным предприятием, что обеспечивает эффективный контроль всех систем безопасности и незамедлительное реагирование при возникновении внештатных ситуаций. При положительных результатах работы этого проекта новый кластерный принцип организации безопасности образовательных учреждений получит распространение и в других микрорайонах города.