В столице Прикамья почтили память жертв политических репрессий

17:38 | 30.10.2018

Сегодня, 30 октября, у памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище состоялся митинг, посвященный памятной дате. В мероприятии приняли участие политрепрессированные, их родственники, представители органов госвласти и некоммерческих организаций, а также неравнодушные представители общественности.



Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала жертвам политических репрессий.



Заместитель председателя правительства Пермского края (по вопросам социальной политики и здравоохранения) Татьяна Абдуллина отметила: «Мы хотим, чтобы скорбные страницы истории никогда не повторились и стали уроком для нынешнего поколения. Сегодня нам очень важно сохранить память о невинно пострадавших людях и поддержать всех ныне живущих. Мы продолжим работу по увековечению памяти жертв политических репрессий, продолжим оказывать поддержку тем, кто разделил со своими близкими участь репрессированных».



Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков отметил, что ценно участие в митинге молодых людей. «Уроки памяти, которые еще можно преподать молодому поколению, являются «прививками» обществу, которые помогут избежать повторения трагических историй нашей истории», - отметил омбудсмен.



Во время общественного мероприятия родственники политрепрессированных поделились историями жизни. Так, сын репрессированного Георгия Кириллова, получив престижное образование, долгое время не мог устроиться на работу «из-за того, что он сын врага народа». Только после 1955 года, когда Георгий Кириллов был реабилитирован, карьера ветерана труда пошла в гору.



В Пермском крае проживает более 10 тысяч репрессированных. Отметим, региональные власти увеличивают объем социальной поддержки этой категории граждан. В частности, осуществляется ежемесячная денежная выплата, компенсация на оплату ЖКУ, в том числе на членов семьи, оформляется социальный проездной документ, компенсация стоимости проезда по территории РФ. Дополнительно к мерам поддержки реабилитированным лицам в Пермском крае предоставлено право прохождения лечения в Пермском краевом госпитале для ветеранов войн.



На социальную поддержку жертв политических репрессий и их родным в 2017 году направлено 256 млн рублей. В частности, с 2017 года в бюджете Пермского края предусмотрено 40 млн рублей в год на социальные выплаты на приобретение жилья реабилитированным гражданам.