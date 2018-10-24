Пермские приставы за два часа вернули младенца матери

17:34 | 30.10.2018

Чтобы вернуть матери годовалого сына, судебным приставам Перми потребовалось всего два часа, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Взыскательница сама предъявила в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району исполнительный документ об определении места жительства сына с матерью. Женщина объяснила, что сожитель выгнал ее из дома и пресекал все ее попытки попасть в квартиру. Мужчина не давал ей возможности увидеть годовалого ребенка, нуждающегося в материнской заботе. Возвращать себе право заниматься воспитанием сына матери пришлось в судебном порядке.



Судебный пристав немедленно возбудил исполнительное производство, привлек к участию в исполнительных действиях инспектора по делам несовершеннолетних. Спустя два часа после возбуждения исполнительного производства сотрудники службы, полицейский и взыскательница уже стояли на пороге квартиры, где жил бывший сожитель с ребенком. Пристав провел разъяснительную беседу о необходимости передать малыша и предупредил об административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц. Мужчина не стал чинить препятствий. Был составлен акт о передаче несовершеннолетнего матери. Ребенок, долгое время не видевший мать, с радостью пошел к ней. Сейчас сын проживает по месту жительства родительницы, в соответствии с определением суда.