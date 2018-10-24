По инициативе жителей в Березниках отремонтирован мост через Каму

15:55 | 30.10.2018

Завершены ремонтные работы на мостовом переходе через Каму в Березниках, сообщает министерство транспорта Пермского края. Мост был включен в перечень объектов, подлежащих ремонту, на основе пожеланий жителей, опубликованных на портале «Управляем вместе».



«Подрядной организацией, ООО «Универсал-Строй», выполнена укладка нового мостового полотна, монтаж бордюров и деформационных швов, приведены в порядок перила, мачты освещения, а также нанесена свежая разметка. Кроме того, для повышения безопасности передвижения на мосту строители укрепили одну из его опор», – поясняют специалисты министерства. Стоимость работ по договору – более 145 млн рублей.



Ранее глава Пермского края Максим Решетников отметил, что за 1,5 года в регионе удалось превратить проблемную отрасль в одну из сильнейших – с прошлого года в Дорожный фонд Прикамья направляются рекордные суммы. «Мы вместе делаем одно большое дело, и, судя по мнению наших жителей, делаем это лучше, – отметил губернатор. – Сегодня мы уже так организовали процесс, что каждая копейка, направляемая в Дорожный фонд, идет именно на ремонт и строительство. Планы у нас большие. Проект бюджета, который принят в первом чтении, предполагает не только сохранение темпов ремонтов и строительства, но и их увеличение».



В 2017–2018 годах финансирование отрасли стало рекордным за все последние годы. В 2017 году на дороги направлено 11,8 млрд рублей, в 2018 году планируется направить 13,2 млрд рублей. Проектом бюджета Пермского края предполагается направить на развитие дорожной инфраструктуры в 2019 году 12,8 млрд рублей. Планируется отремонтировать порядка 800 км дорог и построить 56,7 километра новых дорог. Напомним, в этом году также был проведен ремонт моста на федеральной автодороге М-7 «Волга» через реку Сюзьву в Краснокамском районе. Кроме того, в г. Добрянке завершается капитальный ремонт моста через реку Вож. Всего до 2020 года в регионе планируется отремонтировать 878,5 погонного метра мостов.