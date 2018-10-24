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Пермь: новости дня


14:55 | 30.10.2018

В Прикамье «Большой этнографический диктант» можно написать на 169 площадках

В этом году Пермский край вновь присоединится к всероссийской акции «Большой этнографический диктант». 2 ноября, накануне Дня народного единства, жители региона смогут написать его на 169 площадках. Из них 12 – в Перми. С полным их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте проекта (miretno.ru/places). Отметим, в прошлом году в Пермском крае было открыто 107 площадок для написания диктанта. Таким образом, число площадок увеличилось почти на 50%.

Как отмечают организаторы акции, диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Задача «Большого этнографического диктанта» – привлечь внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. Написать диктант могут жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

В прошлом году диктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом.

Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнером диктанта в этом году выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2018 года.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте «Большого этнографического диктанта» miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.

© «Вечерние Ведомости»

 


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