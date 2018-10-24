Всероссийская акция «Живи, лес!» объединила почти 3 тысячи жителей Пермского края

14:50 | 30.10.2018

В Пермском крае подведены итоги всероссийской акции «Живи, лес!». В этом году на территории региона в рамках акции высажено более 64 тысяч молодых деревьев и кустарников различных пород, проведено 62 лекции и урока, от захламленности и бытового мусора очищено 367 гектаров лесных массивов и мест массового отдыха на природе.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что несмотря на то, что Прикамье – промышленный регион, важно сохранять баланс между развитием промпроизводства и поддержанием экологии. «Пермский край на 70 % покрыт лесами, в регионе активно развивается лесная промышленность – в этих условиях нужно организовывать не только лесозаготовительные процедуры, но и лесовосстановительные», – отмечал глава региона.



К мероприятиям всероссийской акции присоединилось 2938 жителей Пермского края: среди них представители государственных органов власти, работники лесного хозяйства, арендаторы лесных участков, школьники и студенты.



По информации министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, за последние пять лет по всему краю 24,6 тысячи человек приняли участие в мероприятиях акции. Высажено более 216 тысяч молодых деревьев и кустарников различных пород, 2077 га площади лесного фонда и массовых мест отдыха населения очищено от мусора, проведено более 828 различных форм просветительских мероприятий.



Организатором акции «Живи, лес!» в Пермском крае выступает минприроды ПК, лесничества, экологические ведомства и отделы образования в городах и районах края.



Основная цель акции – привлечение внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств. Ежегодно в рамках акции проводятся мероприятия по очистке лесов от мусора, высадке новых деревьев, ведется большая просветительская работа среди населения. Самыми активными участниками мероприятий, а зачастую и их инициаторами, являются дети. Участвуя в таких акциях, ребята по-другому начинают относиться к природе, лесу.