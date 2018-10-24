Пермяки могут выбрать свой город столицей Тотального диктанта

13:31 | 30.10.2018

Пермь вошла в число претендентов на звание столицы Тотального диктанта в следующем году. С 29 октября по 19 ноября народным голосованием на totaldict.ru выбирают пять городов, которые будут соревноваться за право стать столицей Тотального диктанта в 2019 году.



Столица Тотального диктанта – это центр притяжения внимания. Именно в этом городе будет организована главная площадка Тотального диктанта, на которой текст продиктует автор.



Голосовать за столицу можно ежедневно один раз в сутки на сайте проекта totaldict.ru/voting_capital. За каждый пятый голос участникам подарят электронную книгу.



В 2018 году статус столицы Тотального диктанта получил Владивосток.



Напомним, «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить уровень знания русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.



Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».