В Перми отремонтирован проезд к планетарию

13:21 | 30.10.2018

В Мотовилихе обновлено покрытие проезжей части вдоль домов № 114 и 116 на улице Уральской, эта дорога является проездом к Пермскому планетарию. Также здесь отремонтирован тротуар для безопасного передвижения пешеходов.



Как сообщили в МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», в администрацию Мотовилихи поступали обращения горожан о необходимости ремонта этого проезда. Ранее из-за неровного асфальта там постоянно стояли лужи на тротуаре и проезжей части.



В результате на проезжей части была выполнена укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, установлен бортовой камень, отремонтирован пешеходный тротуар.



– Устранение дефектов дорожного полотна на этом проезде позволило решить вопрос со скоплением дождевых и талых вод, – отмечают в МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района».



Ремонтные работы на объекте проводились в рамках муниципальной программы «Организация дорожной деятельности».