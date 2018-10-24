Приговор пермскому ветерану за мак на огороде оставлен без изменений

11:55 | 30.10.2018

Сегодня, 30 октября, пермский краевой суд рассмотрел апелляцию ветерана труда Игоря Трошева. Суд оставил прежний приговор без изменения.



Напомним, пермский районный суд признал пенсионера виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере, и приговорил к году условно. С личного участка Игоря Трошева было изъято 467 кустов мака.