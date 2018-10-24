В Перми отремонтировали транспортную развязку у Камской ГЭС

11:24 | 30.10.2018

В Орджоникидзевском районе Перми завершен текущий ремонт еще на одном дорожном объекте. Благоустроена транспортная развязка от пересечения улицы Набережной и серпантина до улицы Репина.



В ходе ремонта уложено новое асфальтовое покрытие проезжей части общей площадью более 3,5 тысячи кв. метров, устроен бортовой камень вдоль дороги. Также на объекте заменили пластиковую конструкцию для кругового движения капитальным ограждением.



В целом в Орджоникидзевском районе в этом году отремонтировано более 80 тысяч кв. метров автомобильных дорог, тротуаров и дворовых проездов. Так, выполнен ремонт дорог по улицам Первомайской, Адмирала Старикова, Железнодорожной, Карбышева, Репина, Качканарской, Маршала Толбухина и другим. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано два объекта – дороги по улице Гремячий Лог и на Чусовской водозабор.