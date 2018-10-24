Пермь: новости дня
19:48 | 29.10.2018
В Перми почтят память жертв политических репрессий
В мероприятии примут участие политрепрессированные, их родственники, представители власти и некоммерческих организаций, а также неравнодушные представители общественности. В частности, предполагается участие учителей и молодежи, которые смогут увидеть ожившую историю страны. Участие в мероприятии памяти – это возможность диалога поколений, честного разговора о прошлом и настоящем.
В Пермском крае проживает более 10 тысяч репрессированных. Отметим, региональные власти увеличивают меры социальной поддержки этой категории граждан. В частности, осуществляется ежемесячная денежная выплата, компенсация на оплату ЖКУ, в том числе на членов семьи, оформляется социальный проездной документ, компенсация стоимости проезда по территории РФ. Дополнительно к мерам поддержки реабилитированным лицам в Пермском крае предоставлено право прохождения лечения в Пермском краевом госпитале для ветеранов войн.
На социальную поддержку жертв политических репрессий и их родных в 2017 году направлено 256 млн рублей. В бюджете Пермского края предусмотрено направление 40 млн рублей в год на социальные выплаты на приобретение жилья реабилитированным гражданам.
Напомним, 18 октября 1991 года было принято Постановление Верховного Совета РСФСР «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий», после которого 30 октября стало официально признанным днем памяти.
© «Вечерние Ведомости»
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