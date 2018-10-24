Жители Губахи могут наслаждаться премьерами в модернизированном кинотеатре

19:43 | 29.10.2018

В Губахе после модернизации принял зрителей кинозал «КиноЛит» в Центральной библиотеке. В этом году она выиграла конкурс на получение финансовой поддержки Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) в размере 5 млн рублей.



На эти средства в кинозал было закуплено новое, современное оборудование для демонстрации фильмов высокого качества. Механик кинотеатра Илья Дубовцев отметил, что старое оборудование кинотеатра не позволяло передать всех звуковых эффектов. «Благодаря новому звуковому оборудованию зритель сможет услышать, как в фильме летит комар, как шелестит трава. Новый проектор, который установлен в нашем кинотеатре, поддерживает воспроизведение фильмов на экранах диагональю до 8 метров и воспроизведение формата 3D», – пояснил техник.



Как отметил глава администрации Губахи Николай Лазейкин, оборудование – не самое главное, главное – исполнение мечты жителей Губахи. «Приобретение оборудования – это не самое главное. Главное, что прокатная сеть позволит нашим жителям смотреть премьеры фильмов. Это было мечтой многих жителей Губахи, потому что кинотеатра у нас не было с 80-х годов», – пояснил Николай Лазейкин.



Теперь в губахинском кинотеатре есть билеты почти на все главные новинки кинематографа. Для жителей города это большой праздник. Ведь раньше, чтобы посмотреть свежие фильмы, приходилось отправляться в маленькое путешествие.



По словам 17-летнего Такара Блинкова, обычно молодые люди небольшими компаниями ездили в Пермь. Такая поездка выходила недешевой и длительной по времени. «По деньгам дороговато получается: это от 1500 до 2000 – сюда входит дорога до Перми, около 1000, билет в кинотеатр 200–300 рублей, не меньше. Сейчас до нашего кинотеатра можно и пешком дойти, и деньги мы будем тратить на покупку билетов», – рассказал Такар.



Отметим, одной из ключевых задач краевых властей является создание центров притяжения для жителей по всей территории региона. В Пермском крае активно поддерживаются проекты по благоустройству общественных территорий, набережных, дан новый виток в реализации федерального проекта «Местный дом культуры», благодаря которому к 2020 году в Пермском крае будет отремонтировано и оборудовано не менее 150 домов культуры.



Жительница Губахи Любовь Зайцева уверена: новый кинотеатр станет местом притяжения всего населения, ведь здесь у людей есть возможность с пользой и комфортом проводить свободное время в родном городе. Это отличное место для того, чтобы восполнять недостаток живого общения.



Напомним, итоги конкурса были подведены в апреле. Всего государственную поддержку получили 172 кинозала в 56 регионах. Размер выделяемых средств не превышает сумму в 5 млн рублей на переоборудование одного кинозала. Обязательным условием является окончание работ и начало кинопоказа не позднее 15 декабря 2018 года. Также до конца 2021 года кинотеатры, переоборудованные за счет средств Фонда кино, должны показывать не менее 50 % сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года.