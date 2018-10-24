«Уралкалий» стал генеральным спонсором выставки «Химия-2018»

17:01 | 29.10.2018

«Уралкалий» совместно с АО «ОХК «Уралхим» выступил в качестве генерального спонсора 21-й Международной выставки химической промышленности и науки «Химия-2018», проходящей с 29 октября по 1 ноября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (Москва).



Компания принимает участие в работе выставки на протяжении 8 лет. Концепция совместного стенда ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим» поддерживает инициативу ООН о провозглашении 2019 года Международным годом Периодической таблицы химических элементов – классификации, устанавливающей зависимость различных свойств элементов от зарядов их атомного ядра. Система является графическим выражением периодического закона, открытого в 1869 году русским учёным Дмитрием Менделеевым.



Гости выставки смогут ознакомиться на стенде с последними разработками обеих компаний в сфере производства минеральных удобрений. Традиционно в ходе мероприятия объединенный стенд посещают представители профильных министерств, ведомств, ассоциаций, профессиональных сообществ и средств массовой информации.



Ключевое мероприятие деловой программы – VI Московский Международный химический форум, в работе которого принимают участие представители ведущих предприятий химической и нефтехимической отраслей. Мероприятие организовано АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Союза химиков и других организаций.



Выставка «Химия» проводится с 1965 года и является одной из наиболее престижных мировых отраслевых выставок. Мероприятие способствует продвижению на российский рынок современного оборудования и передовых технологий, необходимых для выпуска конкурентоспособной химической продукции, помогает отечественным производителям изучать спрос на мировом и внутреннем рынках, производить продукцию, востребованную во всех отраслях хозяйственного комплекса страны.