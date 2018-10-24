В Перми проведены работы по благоустройству на Черном озере

16:42 | 29.10.2018

Здесь установлен аншлаг, рассказывающий о природных особенностях реки Ивы, оборудован лестничный спуск. Летом на берегу озера создан «Домик божьей коровки».



Как пояснили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, Черное озеро находится в микрорайоне Южный и является одним из объектов зеленого маршрута на реке Большая Ива. Подрядная организация установила здесь лестничный спуск к озеру и входную группу. Также оборудован аншлаг, рассказывающий о природных особенностях реки Ивы. Летом в рамках экологического конкурса «Зеленый маршрут» на берегу озера создан небольшой «Домик божьей коровки».



- Это место популярно у местных жителей – здесь они проводят субботники, создают природные композиции. Пермь уникальна малыми реками, каждый год реализуются множество городских и общественных проектов в их защиту, - рассказала Ольга Муравьева, заместитель начальника отдела городской среды и природопользования управления по экологии и природопользованию Перми.



В 2018 году администрация Перми организовала работы по очистке береговых полос рек Большой и Малой Мотовилихи, Гарцовского ручья, рек Заборной и Данилихи. Всего в этом году очищено более 15,7 км береговых полос.



Кроме уборки мусора в долинах рек проводятся мероприятия по их обустройству. В этом году установлены четыре информационных аншлага на реках Заборной, Данилихе, Иве, Гайве. На них представлена краткая характеристика рек, информация о растениях и птицах, а также правила поведения у реки. Также заменены старые полотна на трех аншлагах в долинах рек.