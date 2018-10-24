В Перми изменится работа светофора на перекрестке Плеханова и шоссе Космонавтов

15:06 | 29.10.2018

С 30 октября для повышения безопасности на пересечении улицы Плеханова и шоссе Космонавтов для автомобилистов заработают дополнительные секции для двух поворотов налево с шоссе Космонавтов.



Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», решение об изменении режима работы светофорного объекта было принято в связи с высокой аварийностью перекрестка. После изменения режима светофора будет произведен мониторинг транспортной ситуации и настройка работы светофора для оптимизации движения транспорта.



Изменение в организации движения на перекрестке было утверждено на заседании рабочей группы по организации и безопасности дорожного движения при департаменте дорог и транспорта администрации Перми совместно с отделом ГИБДД по городу Перми.