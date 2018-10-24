Пермь: новости дня
14:52 | 29.10.2018
В Прикамье продлят срок содержания отловленных собак до 6 месяцев
В обсуждении приняли участие зампред правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, члены Общественной палаты края, специалисты региональной ветеринарной инспекции, эксперты в сфере кинологии, представители прокуратуры, а также сотрудники городской службы по регулированию численности безнадзорных животных и зоозащитники.
По словам начальника краевой ветинспекции Игоря Петухова, предлагаемые изменения включают в себя несколько основных моментов. Так, предполагается, что отлов безнадзорных животных будет происходить после официального заявления жителей муниципалитетов и в первую очередь будет направлен на агрессивных животных. При этом предлагаемые поправки дают четкие определения понятиям «агрессивное животное» и «владельческое животное» и учитывают содержание отловленных животных в приютах не менее 6 месяцев. «Данные изменения в Правилах отлова поспособствуют росту уровня безопасности граждан и их спокойной жизнедеятельности», – подчеркнул он.
Судья международной категории CACIB (ранг выставки собак) Александр Шляпкин пояснил, что эксперты внесли изменения с учетом решения суда, а также предложений краевой прокуратуры. «К сожалению, статистика показывает, что за последние три года ежемесячно растет количество пострадавших от укусов собак людей. Далеко не все собаки, находящиеся сейчас на улице, выпущены туда хозяевами, а, как известно, собака, выросшая без воспитания человеком, несет для него потенциальную опасность. Мы же стремимся к созданию безопасной среды для людей», – отметил судья.
Старший помощник прокурора Пермского края по взаимодействию с органами власти Вероника Файн в своем выступлении подчеркнула, что предложенные поправки в полной мере удовлетворяют решению Верховного суда России.
По результатам круглого стола участники договорились о принятии основной части поправок, а также о внесении предложений по дополнению уже действующих Правил. В частности, заместитель председателя комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края Михаил Мухин предложил зоозащитникам детально проработать механизм обращений граждан, чтобы у жителей края не возникало проблем при подаче заявки на отлов.
Эксперты и специалисты Ветеринарной инспекции Пермского края заключили, что буквальное исполнение решения Верховного суда, без внесения дополнительных изменений в Правила, привело бы к тому, что количество безнадзорных животных в приютах могло чрезмерно возрасти. Вследствие этого специалисты по отлову не могли бы оперативно реагировать на другие аналогичные обращения граждан, тем самым не обеспечивалась бы безопасность жителей региона. Отметим, что за III квартал 2018 года на территории Пермского края безнадзорными животными было покусано 4439 человек.
© «Вечерние Ведомости»
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