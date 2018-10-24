К концу недели в Перми потеплеет

11:54 | 29.10.2018

Сейчас в столице Прикамья ноль градусов, пасмурно. Сегодня, 29 октября, днем в Перми ожидается около +1 °C, пройдет снегопад, после которого похолодает. Ночью будет около -4 °C.



Завтра и в среду днем будет около нуля, а ночью – небольшой минус. В четверг, 1 ноября, начнется постепенное потепление. В пятницу столбик термометра поднимется до +4 °C. В выходные, по предварительным прогнозам, выше нуля температура будет и по ночам.