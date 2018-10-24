Пермский адвокат признана виновной в покушении на мошенничество

13:32 | 28.10.2018

Суд вынес приговор адвокату Пермской объединенной краевой коллегии адвокатов. Даму признали виновной в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие и суд установили, что адвокат оказывала коммерческой организации услуги по арбитражному делу: речь шла о рассмотрении в краевом Арбитражном суде искового заявления к другой коммерческой организации. Из корыстных побуждений в январе-феврале юрист неоднократно заявляла директору коммерческой организации, интересы которой представляла в суде, что за вынесение решения в его пользу нужно передать судье взятку в 350 тысяч рублей. На самом деле адвокат собиралась присвоить эти деньги. Директор организации сообщил в правоохранительные органы о противоправном предложении адвоката. Последующие действия по изобличению злоумышленницы велись под контролем оперативных сотрудников УФСБ России по Пермскому краю и следователей второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Пермскому краю. 13 февраля в Перми директор организации передал адвокату 150 тысяч рублей и 39 муляжей банкнот номиналом 5 тысяч рублей каждая, и женщину задержали с поличным. То есть довести до конца свой преступный умысел адвокат не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам.



Суд приговорил виновную к полутора годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также к лишению права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет после отбытия основного наказания. Приговор пока не вступил в законную силу.