Пермяков приглашают написать «Большой этнографический диктант»

13:30 | 28.10.2018

Диктант состоится 2 ноября в библиотеках, в Пермском доме народного творчества «Губерния», в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете и на других площадках.



Диктант пройдет в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнером диктанта в этом году выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).



Целью диктанта является оценка уровня этнографической грамотности населения, их знаний о народах, проживающих в Российской Федерации. Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.



Для регистрации достаточно просто прийти, назвать себя, получить уникальный номер, по которому затем можно будет проверить свои результаты.



В Перми «Большой этнографический диктант» пройдет в Пермском доме народного творчества «Губерния», в Пермской краевой библиотеке им. Горького, в Историческом парке «Россия – Моя история. Пермский край», в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете, в Центральной городской библиотеке им. Пушкина, в библиотеках №4, 7, 8, 10, 13, 25, 35.



Региональный координатор – Субботина Анастасия Анатольевна, телефон 217-71-94, электронная почта aasubbotina@ag.permkrai.ru. Дополнительную информацию, адреса площадок и контактные телефоны можно узнать на miretno.ru/places.