Пермь: новости дня
13:27 | 28.10.2018
Пермский край присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств»
«Ночь искусств» вслед за такими известными акциями, как «Ночь музеев», «Ночь кино» и «Библионочь» предлагает с необычного ракурса показать возможности и потенциал современных культурных институций, привлекая огромное количество молодежи нестандартной формой досуга; напоминая о себе тем, кто редко ходит в музеи или библиотеки; предлагая углубленную программу спецсобытий тем, кто туда ходит регулярно. И с каждым годом «Ночь искусств» становится популярнее.
Мероприятия в учреждениях культуры начнутся уже 3 ноября. В этот вечер Пермская краевая филармония представит сразу две программы: литературно-музыкальный спектакль «Нежность» по новелле Анри Барбюса в Большом зале и Вечер органной музыки в Органном зале. В этот же вечер свой премьерный спектакль «Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой» представит Театр-Театр. А Театр оперы и балета ждет пермяков на концерте La Notte e l'Opera.
4 ноября свои двери для гостей распахнут многие музеи и культурные центры Перми. Жители и гости города смогут прогуляться по музеям в течение вечера и стать участниками разных программ. Так, Музей пермских древностей (Сибирская, 15) расскажет, что такое «Антропоцен» и как формируется экологическая культура, в залах Дома Мешкова (Монастырская, 11) зазвучит музыка разных исторических периодов, в Историческом парке «Россия – моя история» (Монастырская, 2) можно будет узнать об истории Дня народного единства, в доме-музее Н.Г. Славянова (ул. 1905 года, 37) - попробовать свои силы в искусстве сварки, а в музее-диораме (ул. Огородникова, 2) - угоститься чаем с баранками.
Центральной темой «Ночи искусств» в Пермской художественной галерее (Комсомольский пр., 4) станет тема языка. В залах галереи будет работать выставка «Акчим. Язык без костей», которая представит феномен уникального говора деревни Акчим Пермского края, визуализируя большой проект Пермского национального исследовательского университета в формах современного искусства. На протяжении всей акции посетителей ждут серии экскурсий, лекций, мастер-классов и концертов.
На свою программу в рамках выставки «Имя рек» ждет гостей Музей современного искусства PERMM (бульвар Гагарина, 24). Выставка посвящена художественному исследованию пермской водной акватории, ее культурному, экологическому и ландшафтному измерению. В программе в этот вечер - мастер-классы с художниками от детского проекта «Чердак» и проекта «За-Партой», серия научно-популярных лекций, музыкальный концерт и др.
Свою музыкальную программу продолжит и Пермская краевая филармония: в этот вечер в Органном зале состоится открытие XIII Международного фестиваля органной музыки. Всероссийской премьерой станет произведение Камиля Сен-Санса «Кипарис и Лавры»
Также к «Ночи искусств» присоединятся и культурные учреждения края. Свои программы для зрителей 3 и 4 ноября представят Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, Березниковское музыкальное училище, Дом культуры в поселке Майский и другие.
Полный список мероприятий можно найти на сайте акции «Ночь искусств» permartnight.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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