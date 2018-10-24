Нестюково имеет все шансы превратиться в одну большую свалку

12:26 | 27.10.2018

Огромная помойка в Нестюково разрастается день ото дня – при полном бездействии местной администрации, как считают жители. Углубляются и противоречия между жителями, властью и коммунальной службой. При этом все стороны конфликта как бы правы – по крайней мере, по формальным признакам.



В Нестюково, которое относится к Двуреченскому сельскому поселению Пермского района, на улице Новой имеется три многоквартирных дома – по 18 квартир в каждом. Как и положено, для МКД установлены мусорные контейнеры. Сроки и объемы вывоза мусора рассчитаны по нормативу для таких домов. Проблема в том, что это единственные мусорные контейнеры во всей деревне, где проживают более 1000 человек.



В основном все они проживают в частном секторе. Соответственно, местная администрация предложила им заключить договоры на вывоз мусора и производить ежемесячную оплату за эту услугу. Но договор заключили единицы – остальные прямо-таки тачками везут свой мусор к чужим контейнерам.



Результат очевиден: территория превратилась в свалку, кругом горы мусора, который уже и вывозить перестали.



Тем временем жителям квартир по улице Новой приходят огромные счета за вывоз мусора – 1200 рублей на семью из трех человек, а то и 1500-1600. И все вроде бы правы.