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Пермь: новости дня


18:44 | 26.10.2018

В Перми открыто полноценное движение по улице Героев Хасана на реконструируемом участке

Губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин провели выезд на реконструируемый участок улицы Героев Хасана. По контракту объект должен быть сдан до 1 декабря. На участке в 1,6 км увеличена ширина дороги, теперь транспорт здесь может двигаться по трем полосам в каждом направлении с расчетной скоростью 80 км/час.

Сейчас завершаются работы по устройству тротуаров, установке опор наружного освещения и осветительных приборов, ведется компенсационная высадка зеленых насаждений. В ноябре все технические работы будут окончены, а благоустройство завершат в следующем году после установления плюсовой температуры.

По словам губернатора Максима Решетникова, реконструкция находится под пристальным вниманием краевых и городских властей. Также глава региона отметил, что работы продолжаются и на участке федеральной дороги Лобаново — Кояново.

«До 15 ноября подрядчик обещает открыть движение на участке дороги Лобаново — Кояново по две полосы в каждую сторону. Поручил региональному минтрансу проверить ход работ и держать строительство объекта на контроле. В следующем году начнем реконструкцию Героев Хасана от улицы Василия Васильева до Хлебозаводской», — подчеркнул Максим Решетников.

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин отметил, что полноценного запуска движения на пересечении ул. Героев Хасана и Транссиба ждали пермские водители и пассажиры. «В течение двух лет для расширения транспортной артерии была проделана огромная работа. Что важно — без остановки движения автомобилей по дороге и поездов по Транссибирской магистрали! Этот объект крайне важен для горожан, запуск движения стал возможен благодаря слаженной работе городских и краевых властей совместно с «Российскими железными дорогами». Теперь въезд и выезд из Перми стал быстрее и удобнее», — подчеркнул Юрий Уткин.

Как пояснил Дмитрий Самойлов, для того, чтобы не останавливать движение по Транссибу и на выезде из города, проектировщики нашли уникальное решение — параллельное строительство железнодорожной эстакады.

Все дорожные объекты принимаются только после проведения лабораторных испытаний. Лабораторные пробы дорожного покрытия на участке улицы Героев Хасана будут проверены до декабря текущего года.

© «Вечерние Ведомости»

 


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